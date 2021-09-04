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وزير الداخلية السعودي يبحث في بغداد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

01:10 م السبت 04 سبتمبر 2021
وزير الداخلية السعودي يبحث في بغداد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود

بغداد- (د ب أ):

وصل وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز إلى بغداد، السبت، في زيارة رسمية للعراق يبحث خلالها ملفات أمنية مشتركة.

وعقد الوزير السعودي فور وصوله اجتماعا مع نظيره العراقي عثمان الغانمي، لبحث ملفات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات وتنسيق العلاقات بين الوزارتين.

ويلتقي الوزير السعودي في وقت لاحق مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وزير الداخلية السعودي بغداد أمن الحدود مكافحة الإرهاب العراق عثمان الغانمي

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