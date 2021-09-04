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نيوزلندا: تفاصيل جديدة عن منفذ حادث طعن 7 أشخاص بسكين

11:29 ص السبت 04 سبتمبر 2021
نيوزلندا: تفاصيل جديدة عن منفذ حادث طعن 7 أشخاص بسكين

جاسيندا أرديرن

ويلنجتون- (بي بي سي):

قدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن مزيدا من التفاصيل حول هوية المواطن السريلانكي الذي اعتدى بسكين على المواطنين وأصاب سبعة أشخاص في مركز تسوق في مدينة أوكلاند شمالي البلاد أمس الجمعة بسكين، قبل أن يقتل بالرصاص.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي إن المهاجم كان قد وصل إلى نيوزيلندا بتأشيرة طالب في عام 2011، مضيفة أنه أثار مخاوف الأجهزة الأمنية للمرة الأولى بعد أن أعرب عن تعاطفه مع متطرفين على موقع فيسبوك.

وقالت رئيسة وزراء نيوزلندا إن الجهات الحكومية حاولت إيجاد وسائل قانونية لإبقائه رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في مطار مدينة أوكلاند في عام 2017 عندما حاول السفر إلى سوريا.

وقالت أرديرن إن الحادث أظهر أن هناك حاجة إلى موافقة برلمانية عاجلة لتعديل تشريع مكافحة الإرهاب.

هذا المحتوى من

BBC
جاسيندا أرديرن ويلنجتون نيوزلندا مدينة أوكلاند

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