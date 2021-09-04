Masrawy logo white

آلاف العراقيين يشيعون جثمان أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية

10:51 ص السبت 04 سبتمبر 2021
آلاف العراقيين يشيعون جثمان أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية

الشيعي محمد سعيد الحكيم

بغداد- (د ب أ):

شيع آلاف من العراقيين، السبت، المرجع الشيعي الكبير محمد سعيد الحكيم، الذي وافته المنيه امس الجمعة عن عمر تجاوز 85 عاما في أحد مستشفيات مدينة النجف جنوبي البلاد.

واكتظت شوارع مدينة كربلاء بالمشاركين في مراسم التشييع الرسمي والشعبي التي تقدمها العشرات من كبار رجال الدين وطلبة الحوزات العلمية والمسؤولين ، في ظل انتشار أمني كبير.

وطاف المشيعون حاملين جثمان الراحل في شوارع مدينة كربلاء في مشهد يخيم عليه الأسى والحزن.

ويعد الحكيم أحد المراجع الأربعة في المرجعية الدينية العليا بالعراق التي يتزعمها المرجع الأعلى علي السيستاني .

الشيعي محمد سعيد الحكيم بغداد العراق مدينة النجف وفاة محمد سعيد الحكيم

الخبر التالى:

معارك شرسة بين طالبان ومعارضيها بوادي بانشير وسط أنباء عن مقتل المئات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تنسيق الكليات العسكرية.. تخفيض نسبة القبول بالكلية الجوية لـ 52%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا