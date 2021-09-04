آلاف العراقيين يشيعون جثمان أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية

بغداد- (د ب أ):

شيع آلاف من العراقيين، السبت، المرجع الشيعي الكبير محمد سعيد الحكيم، الذي وافته المنيه امس الجمعة عن عمر تجاوز 85 عاما في أحد مستشفيات مدينة النجف جنوبي البلاد.

واكتظت شوارع مدينة كربلاء بالمشاركين في مراسم التشييع الرسمي والشعبي التي تقدمها العشرات من كبار رجال الدين وطلبة الحوزات العلمية والمسؤولين ، في ظل انتشار أمني كبير.

وطاف المشيعون حاملين جثمان الراحل في شوارع مدينة كربلاء في مشهد يخيم عليه الأسى والحزن.

ويعد الحكيم أحد المراجع الأربعة في المرجعية الدينية العليا بالعراق التي يتزعمها المرجع الأعلى علي السيستاني .