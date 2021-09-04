وزير ألماني يدافع عن تطعيمات كورونا المعززة للفئات المعرضة للخطر

برلين- (د ب أ):

دافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا لكبار السن والأشخاص من أصحاب المناعة الضعيفة حتى قبل صدور توصية بهذا الأمر من اللجنة الدائمة للتطعيم.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، السبت: "لا أريد أن أنتظر حتى يموت الناس مرة أخرى داخل دور الرعاية".

وأضاف شبان: "شروعنا الآن في إعطاء تطعيمات معززة هو عمل استباقي و احترازي حتى نحمي حياة الناس".

وبدأت العديد من الولايات الألمانية عرض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا بالنسبة للأشخاص المحتاجين إلى الرعاية، والذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والأشخاص ضعاف المناعة في حال مر 6 أشهر، على الأقل، على آخر جرعة أخذوها لأن تأثير اللقاح يأخذ في التراجع على نحو ملحوظ بعد هذه المدة.

وبحسب تصريحات رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، توماس ميرتنس، فإن اللجنة تعتزم إصدار توصية بهذا الشأن قريبا.

وأشار شبان إلى دراسات "اثبتت بوضوح منطقية إعطاء تطعيمات تعزيزية لكبار السن والمحتاجين إلى الرعاية والأشخاص الذين يعانون أمراض مناعة بعينها".

وأكد الوزير الألماني: "لدينا لقاحات كافية لتوفير المزيد من الحماية من خلال التطعيمات التعزيزية".

ووصف شبان معدل التطعيمات بأنه لا يزال "متدنيا" بشكل لا يضمن منع تحميل النظام الصحي بأعباء زائدة "ونحن نطالع في الوقت الراهن جائحة غير الملقحين"، لافتا إلى أن عدد الإصابات بين غير الملقحين تزيد بأكثر من عشرة أضعاف عددها بين الملقحين، وقال إن 90% من مرضى كوفيد-19 في أقسام الرعاية الخاصة هم من غير الملقحين.