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بعد حادث الطعن.. نيوزيلندا تتعهد بتمرير قوانين مكافحة الإرهاب

10:37 ص السبت 04 سبتمبر 2021
بعد حادث الطعن.. نيوزيلندا تتعهد بتمرير قوانين مكافحة الإرهاب

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن

ولنجتون- (د ب أ):

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، السبت، بتغيير قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، بعد يوم من هجوم إرهابي في متجر بمدينة أوكلاند أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وقتلت الشرطة النيوزيلندية أمس الجمعة منفذ حادث الطعن، وهو مواطن من سريلانكا جاء إلى نيوزيلندا في عام 2011.

ويناقش البرلمان النيوزيلندي حاليا القانون الذي سيجعل التخطيط لهجوم إرهابي جريمة. وتعهدت أردرن بتمرير القانون بنهاية الشهر الجاري.

ورفضت رئيسة الوزراء إعلان اسم الرجل المسؤول عن الهجوم.

وأكدت "لا يستحق أي إرهابي سواء حي أو ميت، أن يتم ذكر اسمه بسبب العمل الشائن الذي كان يسعى إليه".

وأضافت أردرن أن الرجل كان معروفا بأن لديه آراء مستوحاة من تنظيم داعش وقد مثل أمام محاكم عدة مرات. وتم إطلاق سراحه من السجن في يوليو وبدأت مراقبته بشكل سري.

نيوزيلندا قوانين مكافحة الإرهاب حادث الطعن هجوم إرهابي مدينة أوكلاند الشرطة النيوزيلندية

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