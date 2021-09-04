زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال غربي الصين

بكين- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة بيشان بمنطقة شينجيانج الويغورية، المتمتعة بالحكم الذاتى في شمال غرب الصين، السبت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال وقع الساعة54ر9صباح اليوم السبت بتوقيت العاصمة بكين.

وتم رصد مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 37.87 درجة شمالا وخط الطول 77.96 درجة شرقا، بحسب مركز الزلازل.

وسبقت عدة هزات أرضية خفيفة الزلزال في أجزاء من ولايتي كاشجار و هوتان في شينجيانج، بدءا من الصباح الباكر.

وأوضحت السلطات المحلية أنه لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقامت فرقة الإطفاء في كاشجار بإرسال 37 مركبة و141 من رجال الإطفاء إلى مركز الزلزال. كما قامت محافظة يهتشنج المجاورة لمحافظة بيشان، بإرسال رجال إنقاذ.