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اردوغان يقيل نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال التركي

09:50 ص السبت 04 سبتمبر 2021
اردوغان يقيل نائب رئيس مجلس إدارة أسواق رأس المال التركي

رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

أقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، نائب رئيس مجلس إدارة "أسواق رأس المال" طه ملي ارفاس، طبقا لمرسوم صادر بالصحيفة الرسمية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج"، السبت.

وكان اردوغان أقال في يوليو الماضي رئيس جامعة موال له.

وتم الإعلان عن إقالة ميليح بولو من منصب رئيس جامعة بوغازيتشي المرموقة في الجريدة الرسمية، والتي لم تذكر سببا لهذه الخطوة.

كما أقال أردوغان مسؤولا بارزا في البنك المركزي في مايو الماضي.

وجاءت إقالة مسؤول البنك المركزي بعد شهرين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين. ومثّلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.

رجب طيب اردوغان أنقرة تركيا أسواق رأس المال التركي

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