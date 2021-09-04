رئيس الوزراء العراقي يعتزم زيارة باكستان خلال الأيام المقبلة

بغداد- (د ب أ):

قال سفير باكستان في العراق إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة باكستان لتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أمجد علي لصحيفة "الصباح" العراقية، السبت، بأن الكاظمي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة رسمية إلى باكستان تهدف إلى توسيع مجالات التعاون والتوقيع على مذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وأوضح أن هناك تعاونا بين البلدين حاليا في المجالات العسكرية والدفاع وهناك طلاب عراقيون يدرسون حاليا في المؤسسة العسكرية الباكستانية، فضلا عن تدريب الدبلوماسيين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا نحو 64 مليون دولار فضلا عن أن نحو 300 زائر باكستاني يصلون إلى العراق سنويا لزيارة العتبات المقدسة.