بلغاريا: تسجيل 1640 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

صوفيا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، تسجيل 1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 460 ألفا و691 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 50 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 19 ألفا و51 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية.

ويوجد في المستشفيات حاليا 4070 شخصا، منهم 334 في حالة حرجة.​