قيرغيزستان: تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بيشكيك- (أ ش أ):

سجلت قيرغيزستان، اليوم السبت 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 176 ألفا و347 شخصا.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة وصل إلى أكثر من 170 ألف متعافي. فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2546 وفاة.

وأضاف المركز أن 1451 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن 690 ألفا و997 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 463 ألفا و430 حصلوا على الجرعة الثانية.​