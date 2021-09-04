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بلينكن يبحث مع نظيرته النرويجية الأوضاع الإنسانية بأفغانستان

06:56 ص السبت 04 سبتمبر 2021
بلينكن يبحث مع نظيرته النرويجية الأوضاع الإنسانية بأفغانستان

أنتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، بمقر الوزارة بواشنطن، مع نظيرته النرويجية إيني ماري إريكسن سوريد، الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين أكدا التنسيق المستمر بينهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن الجانبين جددا التزامهما بضمان ممر آمن يسمح لأي مواطن أمريكي أو شريك أفغاني أو أي مواطن أجنبي بمغادرة أفغانستان إذا أراد.

ولفت إلى أن الوزير الأمريكي أعرب، خلال اللقاء، عن تقديره للشراكة القوية بين الولايات المتحدة والنرويج في المنطقة.​

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أنتوني بلينكن واشنطن أفغانستان النرويج إيني ماري إريكسن

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