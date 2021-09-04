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‏الجيش السوداني يتهم النظام الإثيوبي بانتهاك حقوق الإنسان

12:21 ص السبت 04 سبتمبر 2021
‏الجيش السوداني يتهم النظام الإثيوبي بانتهاك حقوق الإنسان

الجيش السوداني

وكالات:

اتهم الجيش السوداني، النظام الإثيوبي بانتهاك حقوق الإنسان بشكل مستمر.

وقال الجيش السوداني، وفقا لبيان نقلته فضائية العربية، السبت إن "النظام الإثيوبي يعيش واقعا صعبا بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه".

وأضاف أن " التصريحات الإثيوبية تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام"، داعيا "النظام الإثيوبي لحل مشاكله بعيدا عن السودان".

وكان الجيش الإثيوبي أعلن عن إحباطه محاولة لعناصر متحالفين مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التسلل من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم". وقال منسق العمليات في المركز القيادي لمجموعة القوات المشتركة في منطقة متكل، العقيد سيفو إينغي، إن الجيش الإثيوبي أحبط هذا المخطط وقتل خلال العملية أكثر من 50 مسلحا وأصاب أكثر من 70 آخرين كانت بحوزتهم أسلحة خفيفة وثقيلة وألغام. وقال المسؤول، حسب تصريحات منشورة على صفحة الجيش الإثيوبي في "فيسبوك"، إن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" تكبدت هزيمة، وتوجه جزء كبير من قواتها إلى الشمال، مضيفا: "التحقوا بأعدائنا التاريخيين بغية محاولة تعطيل أعمال بناء سد النهضة، غير أنهم فشلوا". ونشر الجيش صورا قيل إنها تظهر أسلحة تمت مصادرتها خلال العملية.

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