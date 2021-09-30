وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

المنامة - (أ ش أ):

وقع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الرياضة والبيئة والمياه، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي لمملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة، ومذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين ووزارة الطاقة في دولة إسرائيل بشأن الابتكار والتطوير في موارد المياه.

كما قدم وزير الخارجية البحريني شهادة اعتماد دولة إسرائيل صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية إلى نظيره الإسرائيل، ورسالة بشأن منح دولة إسرائيل حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين إلى وزير خارجية إسرائيل.