الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في السودان للالتزام بالعملية الانتقالية

وكالات:

دعت الأمم المتحدة، في بيان اليوم الخميس، جميع الأطراف في السودان، إلى أن تظل ملتزمة بالعملية الانتقالية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الخميس في الاجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد عبر (الفيديوكونفرانس)، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجموعة من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الدول الشريكة والصديقة للسودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري حرص - خلال كلمته - على التأكيد على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة لكل الشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده من أجل التغلب على مختلف التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها.