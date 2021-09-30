مركبة "دراجون" الفضائية التابعة لسبيس إكس تغادر محطة الفضاء الدولية

واشنطن - (د ب أ):

غادرت مركبة الشحن الفضائية "دراجون" محطة الفضاء الدولية بعدما أمضت شهرا في الفضاء.

ونجحت مركبة الشحن الفضائية غير المأهولة في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، وفقا لكل من "سبيس إكس" ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتم إطلاق مركبة الشحن من مركز كينيدي للفضاء في ميناء كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا في 29 أغسطس، وعلى متنها حوالي 2000 كيلوجرام من المعدات العلمية وإمدادات الطواقم ومعدات المركبات.

ومن المقرر أن تهبط المركبة الفضائية على الماء بمساعدة مظلة في وقت لاحق من اليوم الخميس قبالة سواحل فلوريدا.