السعودية والأمم المتحدة تبحثان آخر التطورات في اليمن
نيويورك - الرياض - (أ ش أ):
بحث مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم الخميس، مع منسق الأمم المتحدة المقيم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي آخر التطورات في اليمن.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
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