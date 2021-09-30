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بعد تطبيع العلاقات.. إسرائيل تعلن رسميا افتتاح سفارتها في البحرين (صور)

09:21 م الخميس 30 سبتمبر 2021
بعد تطبيع العلاقات.. إسرائيل تعلن رسميا افتتاح سفارتها في البحرين (صور)

يائير لابيد

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، افتتاح سفارة إسرائيل في البحرين، اليوم الخميس رسميا، بحضور نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني.

وكتب لابيد، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "قصصنا اليوم الشريط وافتتحنا رسميا السفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".

وأضاف أن "افتتاح السفارة يرمز إلى التعاون السياسي بيننا. كما اتفقنا على أنه بحلول نهاية العام، سيتم افتتاح سفارة البحرين في إسرائيل".

يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي البحرين إسرائيل تطبيع العلاقات

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