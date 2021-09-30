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حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

08:57 م الخميس 30 سبتمبر 2021
حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

طائرة مسيرة إسرائيلية

بيروت - (د ب أ):

أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في وادي مريمين جنوب لبنان، باستهدافها بأسلحة مناسبة عصر اليوم الخميس.

وقال بيان صادر عن الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله إنه "تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1355 من عصر اليوم الخميس، من اسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

طائرة مسيرة إسرائيلية حزب الله اللبناني لبنان

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