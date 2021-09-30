بيان أمريكي روسي مشترك: المحادثات الثنائية "مكثفة وضرورية"

واشنطن - (د ب أ):

اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تشكيل مجموعتي عمل لدراسة الحد من التسليح في المستقبل و"القدرات والإجراءات ذات الآثار الاستراتيجية"، وفقا لبيانات من اجتماع حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي الذي انعقد اليوم الخميس في جنيف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان مشترك أن المحادثات "مكثفة ومهمة".