استطلاع: ماكرون الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة

باريس - (د ب أ):

أفاد استطلاع للرأي نشر اليوم الخميس عن نوايا التصويت من جانب شركة "بريسي تراك أوبنيان واي" لصالح صحيفة ليزيكو وراديو كلاسيك وسينيوز أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحصل على 24 إلى 28% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب رئيس شركة أوبنيان واي لاستطلاعات الرأي برونو جانبارت قوله إن ماكرون "يبدو كدعامة استقرار".

وقال إنه "أيضا أقل المرشحين عرضة للمنافسة ولخطر ظهور مرشح جديد يمكن أن يشكل عائقا أمامه".

ووفقا لاستطلاع الرأي، حصل ماكرون على 24% من أصوات المشاركين فى الاستطلاع، والزعيمة اليمينية المتطرفة ماري لوبان حصلت على 20% في سيناريو، يكون فيه خافيير برتراند مرشحا للمحافظين ويحصل على 15%، وحصل المحلل التليفزيوني اليميني المتطرف إريك زيمور على 10%.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن حصول ماكرون ولوبان على 25% من الأصوات لكل منهما في سيناريو يغيب فيه زيمور، حيث يحصل برتراند على 16% من الأصوات.

وشمل استطلاع أوبنيان واي 980 شخصا، وأجري خلال يومي 22 و23 سبتمبر، بهامش خطأ تراوح بين 4ر1 و7ر2 نقطة.