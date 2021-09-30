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وزير الخارجية الكوبي يحث بايدن على رفع عقوبات ترامب

08:39 م الخميس 30 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الكوبي يحث بايدن على رفع عقوبات ترامب

وزير الخارجية الكوبى برونو رودريجيز باريلا

هافانا - (أ ش أ):

حث وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا، الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع العقوبات التي كانت مفروضة على بلاده في عهد ترامب، واصفًا استمرار البيت الأبيض في تنفيذها حتى الآن بالأمر "المؤسف" و"الخطأ الفادح".

ووصف باريلا في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الخميس استمرار العقوبات خلال وباء فيروس كورونا المستجد بأنه "خطأ فادح".

وأضاف "من المؤسف أن الرئيس بايدن لم يستطع تنفيذ سياسته الخاصة تجاه كوبا، والتي يمكن أن تكون مختلفة عادة عن سابقتها".

وتابع: "لكن من الخطأ الفادح الاستمرار في تنفيذ هذا النوع من العقوبات القاسية، وحتى العقوبات خلال الوباء".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت أكثر من 200 قيد على كوبا وأضفتها إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع تقليص عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في هافانا.

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برونو رودريجيز باريلا وزير الخارجية الكوبي عقوبات ترامب جو بايدن فيروس كورونا

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