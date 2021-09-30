مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية يناير 2022
وكالات:
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا بالإجماع لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى نهاية يناير 2022.
وذكرت بعثة المملكة المتحدة إلى الأمم المتحدة، في تغريدة على "تويتر"، أن "مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى نهاية يناير 2022".
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