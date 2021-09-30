"نجوم تتحول لكوكب الأرض".. مقتطفات من "إكسبو 2020" دبي (فيديو)

وكالات:

في عرض ضخم، يشهده الملايين حول العالم، امتلأ سقف قبة الوصل في دبي، بالنجوم، بينما حمل الراقصون كرات كريستالية، خلال حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" دبي.

وفي لحظات، تحولت النجوم إلى كرات متوهجة، وظهر كوكب ناري في المركز، قطره أكثر من 11 مترا، ويتكون من 35 حلقة، مع شرائط إضاءة من نوع "إل أي دي" حول كل حلقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وبينما تتغير الألوان في قبة الوصل، مصحوبة بموسيقى درامية، يتحول الكوكب الناري الأحمر إلى كوكب أزرق، هو كوكب الأرض.

عرض كوكب الأرض في حفل الافتتاح هو جزء واحد من سلسلة العروض المذهلة التي شاهدها العالم في حفل افتتاح إكسبو التاريخي.