Masrawy logo white

"نجوم تتحول لكوكب الأرض".. مقتطفات من "إكسبو 2020" دبي (فيديو)

07:37 م الخميس 30 سبتمبر 2021
"نجوم تتحول لكوكب الأرض".. مقتطفات من "إكسبو 2020" دبي (فيديو)

معرض إكسبو دبي 2020

وكالات:

في عرض ضخم، يشهده الملايين حول العالم، امتلأ سقف قبة الوصل في دبي، بالنجوم، بينما حمل الراقصون كرات كريستالية، خلال حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" دبي.

وفي لحظات، تحولت النجوم إلى كرات متوهجة، وظهر كوكب ناري في المركز، قطره أكثر من 11 مترا، ويتكون من 35 حلقة، مع شرائط إضاءة من نوع "إل أي دي" حول كل حلقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وبينما تتغير الألوان في قبة الوصل، مصحوبة بموسيقى درامية، يتحول الكوكب الناري الأحمر إلى كوكب أزرق، هو كوكب الأرض.

عرض كوكب الأرض في حفل الافتتاح هو جزء واحد من سلسلة العروض المذهلة التي شاهدها العالم في حفل افتتاح إكسبو التاريخي.

إكسبو 2020 دبي كوكب الأرض دبي الكوكب الناري

الخبر التالى:

الاتحاد الأوروبي يحذر من رفع قيود كورونا قبل رفع معدلات التطعيم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بمشاركة مصرية.. بث مباشر لحفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" دبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا