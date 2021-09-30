"العالم يلتقي في الإمارات".. كلمة ولي عهد دبي في افتتاح "إكسبو 2020"

وكالات:

قال ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن "العالم يلتقي اليوم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نشهد معا انلاقة جديدة".

وأضاف "نفتتح على بركة الله، إكسبو 2020 دبي".

ويعرض تلفزيون دبي، بث حي لحفل افتتاح المعرض الذي يعد الأضخم في العالم "إكسبو 2020"، الذي يقام هذا العام في دبي.

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبي" من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، قالت إنه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بـ "إكسبو 2020 دبي" والتي تضم 25 وزارة، فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال.

وذكرت الوزيرة أن هذا التنسيق يأتي بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.