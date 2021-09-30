انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي

انطلق حفل الافتتاح الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي اليوم الخميس، على أن يفتح أبوابه للجمهور غدًا رسميًّا.

ويحضر الحفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.

ويشارك في الحفل محمد عبده، وحسين الجسمي، وفنانون عرب وأجانب.

وكان الافتتاح الرسمي قد تأجل لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

ويُعد إكسبو واحدًا من أقدم الفعاليات الدولية وأكبرها، يختص المعرض بتقديم الابتكارات الحديثة والحلول للتحديات العالمية.

ويُعقد كل 5 أعوام ويستمر على مدار 6 أشهر، ويشارك في هذه النسخة نحو 200 دولة.

وتشارك مصر في إكسبو 2020 بجناح مميز، ويقع في منطقة الفرص، ويزين الجناح تابوتًا فرعونيًا أثريًا للكاهن بسماتيك.

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