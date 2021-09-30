شكري: أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الخميس في الاجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد عبر (الفيديوكونفرانس)، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجموعة من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى بعدد من الدول الشريكة والصديقة للسودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري حرص - خلال كلمته - على التأكيد على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة لكل الشركاء الدوليين لتقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده من أجل التغلب على مختلف التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها.

وأبرز وزير خارجية التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان، معربا عن ثقة مصر في مواصلة تبني مختلف الأطراف السودانية لنفس النهج المسئول الذي يتبعونه لتخطي مختلف العقبات السياسية من خلال الحوار.

وأشاد شكري بالإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة السودانية، مشيراً إلى مناشدة مصر المجتمع الدولي لمساندة جهود التنمية الاقتصادية في السودان ودعم تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.

ك ف