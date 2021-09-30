سفير مصر بلبنان يبحث مع وزير الإعلام مجالات التعاون بين البلدين

بيروت - (أ ش أ):

بحث الدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مجالات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام ومتابعة تأمين استمرار بث تليفزيون لبنان على القمر الصناعي المصري "نايل سات".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور ياسر علوي لوزارة الإعلام بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد علوي حرص مصر على التعاون مع لبنان في مختلف المجالات والقطاعات ودعمها للشعب اللبناني الشقيق ولاستقرار البلاد.

كما بحث الجانبان آخر التطورات السياسية في البلاد، حيث تأتي زيارة السفير المصري لوزير الإعلام غداة أولى جلسات الحكومة اللبنانية بعد حصولها على ثقة مجلس النواب.