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أول تعليق من جوتيريش على طرد إثيوبيا 7 موظفين أمميين

06:55 م الخميس 30 سبتمبر 2021
أول تعليق من جوتيريش على طرد إثيوبيا 7 موظفين أمميين

أنطونيو جوتيريش

وكالات:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن صدمته إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولين رفيعي المستوى.

وقال جوتيريش في بيان "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت طرد 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين رفيعي المستوى، واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم".

وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة تتواصل حاليا مع الحكومة الإثيوبية للسماح للموظفين الأمميين المعنيين بمواصلة عملهم.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة إثيوبيا

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