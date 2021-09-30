أول تعليق من جوتيريش على طرد إثيوبيا 7 موظفين أمميين
وكالات:
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن صدمته إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولين رفيعي المستوى.
وقال جوتيريش في بيان "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت طرد 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين رفيعي المستوى، واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم".
وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة تتواصل حاليا مع الحكومة الإثيوبية للسماح للموظفين الأمميين المعنيين بمواصلة عملهم.
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