أول تعليق من جوتيريش على طرد إثيوبيا 7 موظفين أمميين

وكالات:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن صدمته إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولين رفيعي المستوى.

وقال جوتيريش في بيان "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت طرد 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين رفيعي المستوى، واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب بهم".

وأضاف جوتيريش أن الأمم المتحدة تتواصل حاليا مع الحكومة الإثيوبية للسماح للموظفين الأمميين المعنيين بمواصلة عملهم.