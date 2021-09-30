مصر ترحب بتكليف نجلاء بودن برئاسة الحكومة التونسية

وكالات:

أعرب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية.

وقدَّم المُتحدث الرسمي التهنئة للجانب التونسي بهذه المناسبة، مُثمناً هذه الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل تحت القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس التونسي قيس سعيد؛ وجدَّد فى هذا السياق دعم مصر لرؤية الرئيس التونسي والتي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي الشقيق وصون مقدراته.