بمشاركة مصرية.. بث مباشر لحفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" دبي

وكالات:

يشكل معرض "إكسبو 2020 دبي" ملتقى دوليا ضخما من المتوقع أن يجذب ملايين الزوار، وسط مردودات إيجابية منتظرة على عديد من الأصعدة المختلفة، بما يعزز مكانة دبي العالمية.

ووصف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رشاد عبدة، "إكسبو 2020" بالحدث العملاق، مشيراً إلى أن استضافة مدينة عربية لهذا الحدث يمثل "نقلة كبيرة".أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبي" من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، قالت إنه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية بـ "إكسبو 2020 دبي" والتي تضم 25 وزارة، فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال.

وذكرت الوزيرة أن هذا التنسيق يأتي بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.