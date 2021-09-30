Masrawy logo white

الكرملين: الوضع الوبائي في روسيا يشهد العديد من التغيرات

05:52 م الخميس 30 سبتمبر 2021
الكرملين: الوضع الوبائي في روسيا يشهد العديد من التغيرات

ديمتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم /الخميس/، أن السلطات الفيدرالية الروسية لم تتخذ قرارًا بعد بشأن فرض إجراءات تقييدية إضافية لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في البلاد غير مستقر ويشهد العديد من التغيرات.

وقال بيسكوف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نرى أن هناك موجة آخذة في الازدياد، لذا سيتعين على جميع الأقاليم بالتأكيد الاستجابة إلى هذه التغييرات"، محذرا من أن الوضع الوبائي في البلاد غير مستقر.

كما أشار بيسكوف، عند سؤاله حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد فكرة فرض القيود على الأشخاص غير الملقحين، إلى أن بوتين أكد مرارا وتكرارا أن تلقي اللقاح هو أمر اختياري يرجع إلى حرية كل فرد.

ويرى المسؤول الروسي أن حياة غير الملقحين ستكون أقل أريحية في جميع أنحاء العالم وسط الوضع الحالي لـلوباء، موضحًا أن: "هذه هي الحقيقة التي نواجهها"، بحسب قوله.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أمس /الأربعاء/ أن الكرملين يرصد اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بكوفيد -19 في روسيا، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب اهتماما وثيقا.

وأضاف: "نرى أن الأرقام ترتفع ولسوء الحظ، نلاحظ اتجاها آخر نحو زيادة حالات كوفيد-19".

هذا المحتوى من

ديمتري بيسكوف الكرملين روسيا

الخبر التالى:

بمشاركة مصرية.. بث مباشر لحفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" دبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بمشاركة مصرية.. بث مباشر لحفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" دبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا