البرهان يؤكد التزام وحرص القوات المسلحة السودانية على حماية الفترة الانتقالية

الخرطوم - (أ ش أ):

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالسودان من أي معوق خلال هذه الفترة.

وأشاد البرهان، خلال لقائه اليوم /الخميس/ مع وفد أمريكي برئاسة جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية ودعمها المتواصل لعملية الانتقال السياسي بالسودان.

وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الفترة الانتقالية، مؤكدا أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية في الفترة الانتقالية، وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني.

من جانبه، أثنى المبعوث الأمريكي على الجهود الكبيرة التي ظل يقوم بها المكون العسكري لحماية عملية الإنتقال السياسي بالسودان والعمل الذي قامت به لافشال المحاولة الانقلابية التي حدثت مؤخرا.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السوداني إلى حين الوصول لانتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التي يرتضيها الشعب السوداني.

وقد أكد الجانبان أهمية التعاون بين المكونين المدني والعسكري في هذه المرحلة ومشاركة القوى السياسية التي ساهمت في عملية الانتقال السياسي بالسودان.