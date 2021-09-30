بالفيديو- أمريكي يحارب تمساحًا بـ"صندوق قمامة"

كتب- مصراوي:

بات المحارب القديم الذي عاش فقط في فلوريدا لمدة عام فقط، ويُدعى يوجين بوزي، معروفًا محليًا، بعد أن نجح في محاربة تمساح باستخدام صندوق قمامة.

أمسك بوزي بصندوق القمامة عندما قيل له إن تمساحًا يرقد خارج الباب الأمامي لجيرانه، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال بوزي: "يجب على شخص ما أن ينهض ويفعل شيئًا، علينا جميعًا أن نعتني ببعضنا البعض، أليس كذلك؟".

وتحدّث الأمريكي من فيلادلفيا عن قوة التمساح التي لمسها عن قرب، مُضيفًا: "لقد شعرت بالخوف عندما أمسكته بالداخل لأنه كان قويًا جدًا ولم أكن أتوقع ذلك، لقد كان يدفع للخارج ويحرك ذيله".

وذكرت إحدى جيران بوزي أن التمساح طوله 6 أقدام ولم تكن تعرف أنه يقف أمام منزلها حتى سمعت الضجة. وتابعت: "خرجت وقلت لنفسي ما الذي يحدث؟ لأني سمعت صوت ضجيج".

وأكملت: "بمجرد إدخال التمساح في سلة المهملات، سارع بوزي لتدويره أسفل الجسر باتجاه بركة الاحتجاز، ودفعه أكثر ورفعه إلى أعلى التل".

قال المحارب الأمريكي القديم: "أنجزت المهمة، أسقطته، ثم استمر في التحرك".

وتابع: "لقد احتاج إلى عودة سريعة وخطف العلبة لإكمال المهمة. لا أعرف الإجراءات لذا أنجزت ذلك بطريقتي الخاصة".