الفيضانات تجتاح عاصمة سلوفينيا بعد هطول أمطار غزيرة

بلجراد- (د ب أ):

في أعقاب عواصف وأمطار غزيرة طوال الليل، تعاني العاصمة السلوفينية ليوبليانا من فيضانات عارمة اليوم الخميس.

وأفاد موقع "24ur.com" الإخباري بأن كميات كبيرة من المياه غمرت الأقبية والممرات السفلية ومواقف السيارات.

وتلقت هيئة الإطفاء نحو 2700 بلاغا. وتم استدعاء قوات الطوارئ في 364 عملية.

وأدى الوضع إلى إيقاف عرض على المسرح الوطني بعد تسربت الأمطار عبر السقف المتهدم إلى خشبة المسرح.

كما تم استدعاء فرق الإطفاء في عدة بلديات لشفط المياه التي غمرت الطوابق السفلية من المباني.

وهدأ سقوط الأمطار في وقت مبارك من الخميس.