الكاظمي: تجاوزنا محاولات جر العراق لصراع المحاور

بغداد- (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، نجاح حكومته في تجاوز محاولات جر البلاد إلى "صراع المحاور".

وأعلن الكاظمي، خلال جلسة للحكومة اليوم،الإشراف بنفسه على الأمن في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة، مؤكدا عدم السماح بأي تجاوز من شأنه أن يؤثر على سير الانتخابات أو نتائجها.

وقال الكاظمي إن "الحكومة أوفت بالعهد فيما يتعلق بالإنتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن الحكومة "شكلت لجانا لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

وذكر الكاظمي أن" هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح".

وقال :" أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام"، مضيفا: "نجحنا في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور" .