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بنجلاديش تفتح تحقيقا بشأن مقتل زعيم من الروهينجا

03:47 م الخميس 30 سبتمبر 2021
بنجلاديش تفتح تحقيقا بشأن مقتل زعيم من الروهينجا

الروهينجا

دكا- (د ب أ):

قالت شرطة بنجلاديش، الخميس، إن السلطات فتحت تحقيقا بشأن مقتل ناشط بارز معني بحقوق الروهينجا، في مخيم للاجئين بجنوب شرق البلاد.

وقال مسؤول الشرطة شكيل أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لقد عززنا الأمن في المخيمات وحولها، وبدأنا التحقيق بشأن حادث القتل".

وأوضح أن المحققين لم يتمكنوا بعد من تحديد الدافع وراء مقتل مهيب الله (50 عاما)، رئيس "جمعية أراكان للروهينجا من أجل السلام وحقوق الإنسان".

وقتل مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مهيب الله، وهو معلم تحول إلى ناشط حقوقي، داخل مخيم للاجئين في منطقة كوكس بازار، التي يوجد بها مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في دولة ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية.

وأضاف شكيل أحمد إنه قد تم نشر أفراد شرطة مسلحين إضافيين لتعزيز المراقبة في المخيمات. وأظهرت لقطات تلفزيونية إقامة نقاط تفتيش مؤقتة عند نقاط الدخول في معظم مخيمات اللاجئين البالغ عددها 34 مخيما.

بنجلاديش الروهينجا مخيم اللاجئين مقتل زعيم

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