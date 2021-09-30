الكاظمي: سأشرف على الأمن الانتخابي في العراق ولن نسمح بأي تجاوز

وكالات:

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أنه سيشرف بنفسه على الأمن في الانتخابات النيابية المقررة خلال أكتوبر المقبل، وقال إنه لن يُسمح بأي تجاوز يؤثر في سيرها ونتائجها.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن الكاظمي قوله في بيان، إنه جرى تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، مضيفاً أن أي حالة تجاوز "ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات".

وأكد الكاظمي أن الحكومة وفرت كل الدعم وكافة متطلبات المفوضية وأنها نجحت في "تجاوز العديد من الأزمات" ومحاولات جر العراق "لصراع المحاور".