بنجلاديش: مقتل زعيم بارز من أقلية "الروهينجا" المسلمة في مخيم للاجئين

دكا- (بي بي سي):

قالت الشرطة في جنوب شرق بنغلاديش إن مسلحين مجهولين قتلوا زعيما بارزا من مسلمي الروهينجا في مخيم للاجئين في منطقة كوكس بازار.

وكان محب الله، رئيس جمعية السلام وحقوق الإنسان لروهينجا أراكان، يتحدث إلى عدد من قادة المجتمع في مخيم كوتوبالونغ، حينما أطلق عليه أربعة مسلحين الرصاص.

ولم تعتقل الشرطة أي شخص حتى الآن، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن بعض رفاق محب الله ألقوا باللائمة في مقتله على جيش إنقاذ روهينجا أراكان المتشدد.

وتُتهم جماعة جيش إنقاذ روهينجا المتشددة بارتكاب عدة هجمات على مواقع أمنية في ميانمار خلال السنوات الأخيرة.

ويؤوي مخيم كوكس بازار أكثر من مليون من الروهينجا الذين نزحوا من ميانمار مع حملة شنّها الجيش هناك عليهم.

ويشكّل مسلمو الروهينجا أقلية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويعانون اضطهادا منذ أجيال.