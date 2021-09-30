غصن زيتون وكلمتان بالعربية.. رسائل طائرة وزير خارجية إسرائيل بالبحرين

كتبت- رنا أسامة:

حطّ وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد في المنامة، صباح الخميس، بأول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين، وذلك بعد عام من اتفاق تطبيع العلاقات المُبرم بين البلدين برعاية أمريكية.

وبدت طائرة لابيد التي هبطت في مطار المنامة مُلفتة للأنظار، وكأنها تتضمن "رسائل سلام" تعبيرية صامتة؛ إذ رُسِم على الجزء الأمامي منها غضن زيتون- رمز السلام على مرّ التاريخ، ونُقِش على جسمها رموز تعبيرية بجانب عباراتيّ "السلام" و"المستقبل" بالعبرية والعربية والإنجليزية، فيما رفرف علما البحرين وإسرائيل من قُمرة القيادة.

وفور وصول لابيد المنامة، غرّد بالعربية والعبرية على حسابه الرسمي عبر تويتر: "وصلنا إلى البحرين. فخور جدًا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرًا على حفاوة الترحيب".

נחתנו בבחריין. גאה לייצג את ישראל בביקור רשמי והיסטורי ראשון בממלכה. תודה על קבלת הפנים החמה.



وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب.



צילום: שלומי אמסלם, לע"מ. pic.twitter.com/yZ1gFuQC82 — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021

ويُنتظر أن تُفتتح أول سفارة لإسرائيل في البحرين خلال الزيارة.

ومن المُقرر توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين، من ضمنهم اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف: "المجالات الرئيسية التي نتطلع فيها للتعاون تتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم ستتمحور حول ذلك".

وأشار إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البلدين من بينها اتفاقيات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل.

كان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخرًا أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

كما زار وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، إسرائيل في نوفمبر الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق سلام.

وفي 15 سبتمبر من العام الماضي، وقعت إسرائيل بالبيت الأبيض اتفاق سلام مع الإمارات، وإعلان تأييد سلام مع البحرين.