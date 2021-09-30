بالفيديو- طالبان تفرق تظاهرة لعشرات النساء في كابول

وكالات:

تجمع عشرات النساء في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، للتظاهر احتجاجا على استبعاد المرأة من العمل في معظم مجالات القطاع العام، حرمان الفتيات من التعليم.

وكان العدد الأكبر من المتظاهرات، يعملن في مجال التربية والتعليم.

افراد طالبان با خشونت از گردهمایی مسالمت‌آمیز شماری از زنان در کابل جلوگیری کردند.



ده‌ها زن می‌خواستند برای حمایت از حقوق اولیه خود از جمله کار و آموزش در کابل راهپیمایی کنند که با برخورد خشونت‌آمیز طالبان رو برو شدند.



در پایان این ویدیو صدای تیراندازی هم شنیده می‌شود pic.twitter.com/xEoCP3PAyI — افغانستان اینترنشنال - خبر فوری (@afintlbrk) September 30, 2021

وقالت إحدى المشرفات على تنظيم المظاهرات، إن قوات طالبان منعتهن من التظاهر، بعد أن تجمع ما لا يقل عن 60 امرأة، في محاولة للتظاهر سلميا للمطالبة بحقوق المرأة في العمل والتعليم.

وسمع دوي إطلاق نار خلال تفريق المظاهرات.

وتقول حكومة طالبان الانتقالية إنها تعمل على خطة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الفتيات للتعليم، زاعمة أنها سمحت للنساء بالعمل في مجالات محددة، وأنها تراجع قضية عمل النساء في المجال العام.