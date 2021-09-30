Masrawy logo white

بالفيديو- طالبان تفرق تظاهرة لعشرات النساء في كابول

12:03 م الخميس 30 سبتمبر 2021
بالفيديو- طالبان تفرق تظاهرة لعشرات النساء في كابول

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

تجمع عشرات النساء في العاصمة الأفغانية كابول، الخميس، للتظاهر احتجاجا على استبعاد المرأة من العمل في معظم مجالات القطاع العام، حرمان الفتيات من التعليم.

وكان العدد الأكبر من المتظاهرات، يعملن في مجال التربية والتعليم.

وقالت إحدى المشرفات على تنظيم المظاهرات، إن قوات طالبان منعتهن من التظاهر، بعد أن تجمع ما لا يقل عن 60 امرأة، في محاولة للتظاهر سلميا للمطالبة بحقوق المرأة في العمل والتعليم.

وسمع دوي إطلاق نار خلال تفريق المظاهرات.

وتقول حكومة طالبان الانتقالية إنها تعمل على خطة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة الفتيات للتعليم، زاعمة أنها سمحت للنساء بالعمل في مجالات محددة، وأنها تراجع قضية عمل النساء في المجال العام.

حركة طالبان ظاهر ابول

الخبر التالى:

ما فرص تغيير النخبة السياسية التي تحكم العراق؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. زيادة الشعور بالبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا