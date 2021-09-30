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انهيارات أرضية وفيضانات تقتل 4 أشخاص في إقليم سومطرة الإندونيسي

10:44 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
انهيارات أرضية وفيضانات تقتل 4 أشخاص في إقليم سومطرة الإندونيسي

انهيارات أرضية وفيضانات في سومطرة بإندونيسيا

جاكرتا- (د ب أ):

قتلت انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن الأمطار الغزيرة، 4 أشخاص وجرحت 5 آخرين في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي، حسبما قال مسؤولون إندونيسيون، الخميس.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا بأن مياه الفيضانات غمرت أكثر من 300 منزل و80 هكتارا من الأراضى الزراعية حتى ارتفاع مترين في منطقة بادانج باريامان.

وأضافت أن العواصف أطاحت أيضا بما لا يقل عن 12 منزلا وألحقت أضرارا بالمتاجر في المنطقة.

وقال أندي بوترا، المسؤول بالحكومة المحلية، إن عمال الإنقاذ مازالوا يقومون بإجلاء السكان المحليين المتضررين إلى مواقع أكثر أمنا اليوم وسط استمرار هطول الأمطار.

وأضاف: "نستخدم معدات تقليدية مثل المعاول وعربات الجر لإزالة الأنقاض لأنه لا توجد آلالات ثقيلة" .

والفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.

فيضانات انهيارات أرضية فيضانات سومطرة إندونيسيا ضحايا الفيضانات

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