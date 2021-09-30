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زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

10:41 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

مقياس ريختر

أنقرة- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الخميس ولاية موغلا غربي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال وقع في بحر "إيجه" قبالة قضاء "داتشا" التابع لموغلا، على عمق 51ر5 كلم تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.

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