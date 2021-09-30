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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 233 مليون حالة

08:43 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 233 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن /أ ش أ/

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 233 مليونا و231 ألفا و373 حالة.
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و773 ألفا و860 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 3ر43 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 7ر33 مليون حالة إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 3ر21 مليون حالة.​

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Asha
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