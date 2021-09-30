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السلطات الأمريكية تلقي القبض على ممرضة تبيع بطاقات كورونا مزورة

08:18 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
السلطات الأمريكية تلقي القبض على ممرضة تبيع بطاقات كورونا مزورة

أرشيفية

واشنطن /أ ش أ/

ألقت السلطات الأمريكية في ولاية (ميشيجان) القبض على ممرضة؛ بسبب بيعها بطاقات مزورة تفيد بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.
وتواجه هذه الممرضة، وتدعى بيثان كيرزاك، 37 عاما، اتهامات بالسرقة أو الاختلاس ذات صلة ببرنامج الاستفادة من الرعاية الصحية الحكومية وسرقة ممتلكات حكومية.
وذكر المدعون في القضية، حسب البيانات، أن كيرزاك قامت منذ من شهر مايو الماضي بتوزيع وبيع بطاقات حقيقية تفيد بتلقي اللقاح المضاد لكورونا لكنها سرقت أو اختلست من مستشفى لكبار السن.
وأشار المدعون إلى أنه من أجل أن تبدو هذه البطاقات وكأنها حقيقية فقد تمت سرقة أرقام التسلسل الخاصة بتلقي اللقاح، كما استخدم تطبيق ماسنجر التابع لشركة (فيسبوك) للتواصل مع المشترين المحتملين، وكان يتم بيع البطاقة بما بين 150 و 200 دولار.​

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السلطات الأمريكية ولاية ميشيجان بطاقات كورونا مزورة فيروس كورونا

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