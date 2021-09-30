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السلطات السودانية تعتقل خلية إرهابية قتلت ضباط بالمخابرات العامة

01:43 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
السلطات السودانية تعتقل خلية إرهابية قتلت ضباط بالمخابرات العامة

أرشيفية

اعتقلت السلطات السودانية، الأربعاء زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت عددًا من عناصر الاستخبارات العامة السودانية بمنطقة جبرة الثلاثاء، حسبما ذكر موقع "العربية.نت".
ونقل "العربية" عن موقع "سوداني" الإخباري، قوله إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على زعيم الخلية بمدينة بورتسودان، مشيرًا إلى أنه.
ووفقًا لموقع "العربية" فإنه تم إلقاء القبض على كل المُشتبه فيهم باستثناء عنصر واحد لا تزال السلطات تُلاحقه.
وتبنى التيار الرسالي للدعوة والقتال-ولاية السودان الأربعاء، قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم، الثلاثاء، وإطلاق نار نُسب إلى خلية تابعة لتنظيم داعش.
أعلن جهاز المخابرات الثلاثاء مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم داعش الذي لم يسبق أن أعلن مسؤوليته عن أي هجوم في السودان.

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