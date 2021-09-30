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مقتل 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

12:48 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
مقتل 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

انفجار ارشيفية

واغادوغو - (أ ف ب)

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنّ خمسة من عناصره قتلوا الأربعاء بانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذهم عملية استطلاع في مينتاو في شمال البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ "وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرّضت اليوم الأربعاء قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) لهجوم بعبوة ناسفة. لقد انفجرت العبوة بإحدى مركبات القافلة بينما كانت في طريقها إلى مينتاو".

وأضاف البيان أنّ "الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وجرح سادس".

وأكّد الجيش في بيانه أنّه "أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتنفيذ عمليات بحث في المنطقة".

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس.

هذا المحتوى من

انفجار بوركينا فاسو واغادوغو انفجار عبوة ناسفة

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