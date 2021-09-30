"أكسيوس": بايدن رفض لقاء عباس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وكالات

كشف موقع "أكسيوس" الأربعاء، عن رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل "أكسيوس" عن مصادر أمريكية وفلسطينية أن البيت الأبيض أبلغ الفلسطينيين أن بايدن لن يعقد أي اجتماعات ثنائية في نيويورك وأن جدول أعماله لن يسمح باجتماع في واشنطن، موضحًا أن رفض بايدن دفع عباس إلى عدم السفر إلى نيويورك والاكتفاء بإرسال خطاب مسجل مسبقًا.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه من غير المعتاد أن يرفض رئيس أمريكي طلب لقاء من الفلسطينيين، ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إضافي على مدى انخفاض الاهتمام بالقضية الفلسطينية.