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مدينة لندن تنتخب المحامي فنسينت كيفيني عمدة لها

12:00 ص الخميس 30 سبتمبر 2021
مدينة لندن تنتخب المحامي فنسينت كيفيني عمدة لها

فنسنت يكفيني

لندن - (د ب أ)

وقع الاختيار على المحامي فنسينت كيفيني ليصبح الشخص رقم 693 الذي يتولى منصب عمدة مدينة لندن، حيث ارتدي زي المراسم ليكون سفيرا للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتولى كيفيني، وهو شريك في شركة "دي إل ايه بايبر" للمحاماة المنصب لمدة عام في نوفمبر بعد الموافقة عليه من قبل أعضاء نقابات الصناع وأصحاب الحرف في مدينة لندن، وهي نوع من الهيئات التجارية.

وسيقيم كيفيني في قصر يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، في الجهة المقابلة من بنك إنجلترا، بينما سيقوم برحلات خارجية قد تستغرق نحو 100 يوم بالنيابة عن القطاع المالي.

فنسينت كيفيني لندن شركة دي إل ايه بايبر بريطانيا

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