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التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

11:59 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

تحالف دعم الشرعية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط( جنوب غرب) المملكة .

وأكد التحالف،في بيان له مساء الجمعة" أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية الحوثية".

وكان تحالف دعم الشرعية باليمن،اعلن في وقت سابق الجمعة، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جنوب المملكة.

وقال تقرير نشرته صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية الجمعة أن جماعة الحوثي الإرهابية قامت بتنفيذ 18 هجومًا فاشلًا في 10 أيام .

وأن هذه الاعتداءات المتواصلة دفعت المملكة إلى مخاطبة مجلس الأمن، إذ أصدرت بيانا قالت فيه إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

تحالف دعم الشرعية السعودية الرياض مليشيا الحوثي

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