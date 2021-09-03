وزير خارجية تونس: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة
تونس - (أ ش أ):
أعرب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن تطلّع بلاده إلى المزيد من تعزيز أطر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بمقر الخارجية التونسية.
وبحث اللقاء الإعداد لزيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تونس يومي غد وبعد غد 4 و5 سبتمبر الجاري.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان